BALDINI: “Non siamo appagati, vogliamo continuare a crescere. I ragazzi mi mettono in difficoltà nelle scelte…”

Mister Francesco Baldini, alla vigilia di Catanzaro-Catania, tocca i temi principali di una partita che immagina combattuta contro un avversario forte nonostante l’emergenza Covid:

“Continuo a non guardare la classifica nonostante tutti quanti sappiamo quanto sia importante questa partita. Ce le giochiamo tutte per cercare il risultato pieno e lo faremo anche domenica, non cambieremo atteggiamento. Abbiamo studiato il Catanzaro in ogni minimo particolare ma sono concentrato sulla nostra squadra e anche questa settimana i ragazzi hanno fatto una buona settimana. Non sottovaluteremo il Catanzaro perchè ho visto come si sono allenati i ragazzi. Io non sono assolutamente appagato e neanche loro. Anzi, abbiamo una gran voglia di continuare il percorso intrapreso a livello di prestazioni. Vogliamo crescere ancora”.

“Di Piazza? Si è allenato ottimamente anche in questi giorni, mai come oggi ho preso tempo per decidere sulla formazione. Tutti stanno bene, sono convinto che anche stasera non dormirò per farla, considerando che i ragazzi mi hanno messo in difficoltà tutta la settimana. E’ rientrato Silvestri, Tonucci sta bene, i due centrali stanno facendo bene, a centrocampo deciderò chi impiegare tra Izco e Rosaia, davanti vediamo. Mancando Sarao, per il ruolo di punta ho due possibilità, Di Piazza o Reginado. Sceglierò stanotte”.

“Che partita mi aspetto? Mi sono concentrato sulla bontà di un avversario che anche con tante assenze ha vinto una gara importante col Bisceglie. Sarà una sfida combattuta. Il Catanzaro è un ottimo collettivo, allenato molto bene da un tecnico molto bravo che avrà studiato nei dettagli il Catania, ma andremo là per fare la prestazione. Finora i ragazzi stanno equilibrando nella giusta maniera sia la fase offensiva che quella difensiva. Lavoriamo per non subire gol ma la mia idea è quella di farne uno più degli altri. Prima penso a come fare gol, poi naturalmente studio le contromosse. In difesa abbiamo acquistato un pò di velocità con i rientri di Silvestri e Tonucci, abbiamo fisicità con Claiton e Giosa, c’è Sales, i terzini spingono e sono ottimi giocatori tutti e quattro. Quando dico che i ragazzi mi mettono in difficoltà è perchè ho veramente ampia scelta“.

VIDEO: le parole di Baldini

