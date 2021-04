CATANIA – CASERTANA, IL GIORNO DOPO: prestazione eccellente e mattoncino sul quinto posto

Tre gol alla Casertana e un mattoncino sul quinto posto. Il Catania cala il tris, festeggia la 17esima vittoria in campionato e mantiene salda la posizione di vantaggio sulla Juve Stabia, anch’essa vittoriosa ieri (3-0 al Foggia). I rossazzurri hanno dimostrato di saper incassare il colpo a Catanzaro e reagire la domenica successiva sciorinando la miglior prestazione stagionale.

La sequenza dei gol dimostra che questa squadra non poggia sulle realizzazioni di un singolo ma è il collettivo nella sua interezza a partecipare alla finalizzazione del gioco. Reginaldo è in grado di saper reggere da solo il peso dell’attacco, dimostrandosi il classico giocatore capace di far reparto in solitaria coniugando qualità, esperienza e spirito di sacrificio al servizio dei compagni.

La squadra è riuscita ad assorbire rapidamente la novità tattica di giornata (Dall’Oglio trequartista), imprimendo ritmi elevati alla contesa e chiudendo avanti di due reti il miglior primo tempo dell’anno. Nella seconda frazione c’è stata gloria anche per il difensore Giosa, puntuale sotto porta sugli sviluppi dei collaudatissimi schemi su palla inattiva.

Dopo i 90′ con la Casertana si ricava l’impressione di una squadra che ha riacquisito forma fisica, carattere e trame di gioco. Sta pagando il lavoro intrapreso da Baldini sin dal primo giorno dal suo insediamento a Torre del Grifo. Il tecnico toscano è stato capace di entrare nella testa dei giocatori e mettere ordine allo spartito tattico. Giocare divertendosi, questo è il mood del Catania in salsa “baldiniana”, una squadra che giunge al risultato attraverso la prestazione.

Adesso manca lo sforzo conclusivo prima dei play-off. Domenica prossima i rossazzurri saranno di scena allo “Zaccheria” di Foggia per l’ultimo impegno della regular season. Si attende una performance in linea con quelle recenti, un Catania mai domo e provvisto di trame di gioco e fame agonistica necessari per affrontare qualsiasi avversario.

