CATANIA – CASERTANA: ecco le formazioni ufficiali, rossazzurri con il 4-3-1-2

Così in campo ed in panchina Catania e Casertana, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la 37/a giornata del girone C di Serie C. Rosso ha avuto un problema nel riscaldamento: al suo posto Longo.

CATANIA (4-3-1-2): Martinez; Calapai, Silvestri, Giosa, Pinto; Welbeck, Maldonado, Izco; Dall’Oglio; Reginaldo, Golfo.

A disp. di Baldini: Santurro, Borriello, Claiton, Sales, Zanchi, Rosaia, Manneh, Piccolo, Volpe, Vrikkis.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo, Del Grosso; Izzillo, Bordin, Icardi; Longo, Castaldo, Cuppone.

A disp. di Guidi: Zivkovic, Buschiazzo, De Vivo, Polito, Rillo, De Lucia, Matese, Santoro, Varesanovic, De Sarlo, Rosso, Turchetta.

ARBITRO: Nicolo’ Marini (Trieste)

Assistenti: Mattia Bartolomucci (Ciampino) e Giuseppe Centrone (Molfetta)

Quarto ufficiale: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

