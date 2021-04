CATANZARO 2-0 CATANIA (video): gli highlights della partita

Le azioni salienti del match, valevole per la 36/a giornata del girone C di Serie C, che il Catanzaro ha vinto contro il Catania allo stadio “Nicola Ceravolo”. Di Di Massimo (già a segno nella gara d’andata) e Baldassin le reti che hanno permesso ai giallorossi di superare l’Elefante con il risultato di 2-0. Per i rossazzurri si è trattato del primo ko della gestione Baldini in questa stagione.

Riportiamo di seguito il filmato di Eleven Sports contenente gli highlights dell’incontro:

