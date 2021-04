CLAITON: con Giosa out, il brasiliano scalpita per tornare in campo

Squalifica per Antonio Giosa. Il difensore rossazzurro ex Potenza salterà la trasferta di Foggia perchè, essendo in regime di diffida, ha rimediato un nuova cartellino giallo che – a norma di regolamento – determinerà un turno di stop. Allo “Zaccheria”, pertanto, toccherà al brasiliano Claiton collocarsi al centro della difesa a far coppia con Tommaso Silvestri. Claiton, nelle sue ultime apparizioni, si è ben comportato e domenica farà ritorno in campo mettendo tutta la propria esperienza al servizio della squadra.

