DA CURCIO A DI PIAZZA: gli attuali ex di Foggia-Catania

Come noto, l’ultima giornata di campionato si concluderà domenica allo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia. Il match contro i pugliesi sarà l’occasione giusta per rivedere alcune vecchie conoscenze da ambo le parti.

Durante il mercato di riparazione del campionato 14/15 arrivò in Sicilia, in prestito dal Perugia, il terzino destro Lorenzo Del Prete. Il calciatore romano però, in 9 partite, non riuscì a dimostrare completamente le proprie qualità, ritornando in Umbria al termine della stagione. Chi invece è riuscito a farsi apprezzare maggiormente dalla piazza etnea è Alessio Curcio. Il fantasista campano, pur arrivando nel Gennaio 2020, è entrato nel cuore della tifoseria dimostrando impegno e grande rispetto verso i colori rossazzurri nelle 14 presenze totali (accompagnate da 4 reti).

A parti inverse sono tre gli ex di turno. Denis Tonucci ha difeso la maglia dei satanelli da Gennaio 2018 a Maggio 2019. Nella stagione e mezza vissuta in cadetteria, il centrale pesarese ha collezionato 33 apparizioni, siglando anche 3 gol ed 1 assist. Meno significativa l’esperienza di Antonio Piccolo che, durante il campionato 08/09, ha indossato per 25 volte la maglia rossonera con 2 reti all’attivo. Chi ha lasciato un grande ricordo allo “Zaccheria” è stato Matteo Di Piazza. Il bomber di Partinico, in appena cinque mesi (da Gennaio a Maggio 2017), con la casacca rossonera ha messo a referto 5 gol e 3 assist in 18 presenze totali, contribuendo in modo significativo alla promozione in B della compagine di mister Stroppa.

