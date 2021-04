ESCLUSIVA – Stampa campana, Serpe: “La Casertana non farà barricate a Catania”

Ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com, il collega di ‘SportCasertano.it’ Armando Serpe rilascia alcune dichiarazioni in vista di Catania-Casertana, match in programma domenica allo stadio “Angelo Massimino”, conoscendo meglio le dinamiche interne alla squadra campana.

La Casertana ed il sogno playoff vicino. Come valuti l’annata vissuta dai falchetti?

“I playoff sono ancora raggiungibili per la Casertana. E’ stata un annata dai due volti, prima parte sotto tono, la seconda migliorativa con l’arrivo del Direttore Martone. Le cose sono cambite passando dal terz’ultimo posto alla zona playoff. Una Casertana in crescendo in questo 2021 con gli innesti di Del Grosso, Turchetta e Rosso. Voto 6.5”

Pregi e difetti evidenziati dalla squadra di Guidi in questa stagione…

“Squadra giovane e propositiva, questo rappresenta sicuramente un pregio. Non fa mai le barricate. Individuo i principali difetti, invece, nei meccanismi difensivi che non sempre funzionano a dovere, avendo portato la Casertana ad aver la peggiore difesa del girone per numero di gol subiti”.

All’andata in gol non mancarono. Ti aspetti anche domenica una gara giocata a viso aperto dalle due squadre?

“A mio avviso sia il Catania che la Casertana se la giocheranno a viso aperto. Anche perchè sono due squadre alla ricerca di punti per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Il Catania è a caccia del quinto posto, la Casertana vuole cercare di non perdere il treno playoff. I falchetti, come già detto, non faranno barricate ed in caso di risultato negativo rischierebbero qualcosa in classifica”.

A proposito di Catania, con Baldini è una squadra diversa nell’atteggiamento e nello spirito. In cosa dovrà prestare principalmente attenzione la Casertana domenica?

“Anche prima della gestione Baldini il Catania aveva un tasso d’esperienza più elevato rispetto alla Casertana. I falchetti dovranno prestare attenzione alla forza fisica, alle ripartenze. Il Catania qualche gol lo prende ma ha acquisito la mentalità di chi vuole realizzarne uno in più dell’avversario. La Casertana, pertanto, deve stare attenta all’efficacia del reparto offensivo rossazzurro”.

Quali sono gli uomini più in forma del momento in casa rossoblu?

“Lo stato di forma generale della Casertana è medio-alto. Potrei indicare il nome di Pacilli, ma l’attaccante è stato appiedato dal Giudice Sportivo. Si sta riprendendo Castaldo, torneranno anche Rosso, Avella e Hadziosmanovic. L’uomo più pericoloso del momento è Izzillo, che si è ripreso bene dall’infortunio che lo ha tenuto fuori un mese”.

Quale formazione potrebbe opporre Guidi ai rossazzurri?

“Ipoteticamente ti dico Avella in porta; Hadziosmanovic, Carillo, Buschiazzo e Del Grosso in difesa; Izzillo, Santoro e Icardi a centrocampo; in avanti Cuppone, Rosso e Castaldo. Sarebbe un trio molto offensivo, ma il mister potrebbe anche optare per lasciare Castaldo in panchina e schierare Longo dall’inizio. Altra ipotesi, che comunque tenderei a scartare, l’inserimento di un centrocampista in più con Icardi in posizione avanzata”.

