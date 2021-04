EX ROSSAZZURRI: Lucarelli esulta, Ternana in Serie B

Fa festa Cristiano Lucarelli. L’ex allenatore del Catania vola in Serie B con la Ternana. Decisivo il 4-1 inflitto al malcapitato Avellino in terra umbra. Falletti, Paghera, Furlan e Partipilo in gol per la Ternana, Dossena per gli irpini. Una promozione ampiamente meritata, dimostrandosi i rossoverdi nettamente superiori alle altre. Salendo a quota 81 arriva dunque il premio della matematica per la squadra di Lucarelli con ben 18 punti di vantaggio sull’Avellino secondo.

