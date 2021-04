EX ROSSAZZURRI – Lucarelli (Ternana): “Con squadre come Catania non era facile. Vorrei vincere la B e guadagnarmi la A”

L’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli, fresco di promozione in B alla guida della Ternana, è intervenuto ai microfoni de Il Sogno Nel Cuore, trasmissione in onda su 1 ‘Station Radio’. Ecco quanto evidenziato da calcionapoli1926.it:

“Peccato per le due gare rimandate – una per Covid e l’altra per neve, ndr -, altrimenti avremmo chiuso ancor prima il campionato. Nel nostro girone c’erano squadre come Palermo, Bari, Avellino, Foggia, Catania, non era semplice vincere e non ci aspettavamo nemmeno di farlo, non partivamo favoriti. Come abbiamo trovato continuità nei risultati? Ragionando come se ogni partita fosse una finale. Devo anche ringraziare la società per avermi messo a disposizione una rosa competitiva, formata da 24 titolari, che mi ha consentito di sfruttare il turnover”.

“Se mi sento pronto per la Serie A? Sono pronto a tutto. Ho giocato e allenato sempre con la massima carica agonistica, niente mi spaventa, ma reputo importante, per la mia crescita, conquistare la categoria vincendo sul campo. Vorrei vincere la Serie B e guadagnarmi la massima Serie. Partire dal basso come Sarri e Italiano? Tutti gli allenatori bravi sono passati dalle serie minori. A certi livelli non ci sono raccomandazioni, non credo a queste cose”.

