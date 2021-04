CLOSING: settimana prossima la risposta dell’Erario, a meno di altri rinvii

Mentre Joe Tacopina è atteso a Torre del Grifo con il preciso intento di definire il closing, sul fronte Agenzia delle Entrate è stata prodotta l’ennesima documentazione richiesta a Sigi. Adesso i documenti dovrebbero essere completi, si attende finalmente la risposta dell’Erario. Tarda ad arrivare quella del Comune di Mascalucia, ma questa passa in secondo piano. Al momento conta soprattutto ratificare l’accordo per la riduzione del debito con l’Agenzia, trattandosi della massa debitoria molto più importante. Se non ci saranno – si spera – altri intoppi, settimana prossima l’Agenzia risponderà a Sigi una volta svolte, punto per punto, le funzioni relative ad accertamenti e controlli fiscali.

