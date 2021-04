GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Playoff dal 9 maggio, altrimenti ipotesi alternative”

Il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli non esclude la possibilità che i playoff non vengano disputati regolarmente il 9 maggio:

“Il virus ha una dinamica evolutiva inimmaginabile. In Consiglio Direttivo abbiamo deciso di prevedere più finestre per poter recuperare le gare già rinviate, ed eventualmente le altre che dovessero sopraggiungere. L’auspicio è quello di disputare regolarmente i play dal 9 maggio, se così fosse vorrebbe dire che la pandemia non ha creato ulteriori effetti distorsivi in campo. Formula accorciata? Pur posticipando di una settimana il termine della regular season abbiamo strutturato il calendario dei playoff e playout per consentire un margine di sicurezza in caso vi sia necessità di rinviare delle gare. Qualora invece la situazione dovesse aggravarsi abbiamo già sottoposto all’Assemblea di Lega una serie di ipotesi in base alla finestra temporale a disposizione. Nel caso si verificasse tale situazione, convocheremo d’urgenza un’assemblea di Lega per condividere la decisione con i club”, le parole di Ghirelli a La Gazzetta del Mezzogiorno.

