LA SICILIA – Closing, settimana prossima la risposta del Comune di Mascalucia?

“Siamo pronti a chiudere positivamente questa controversia ed è ormai questione di giorni, stiamo cercando di fare il prima possibile ma occorrono tempi tecnici”. Parole di Vincenzo Magra, Sindaco di Mascalucia, in merito all’accordo per la rimodulazione del debito con il Calcio Catania. L’accoglimento della richiesta di riduzione del forte debito con l’Agenzia delle Entrate è stato un bel passo avanti, di basilare importanza verso la vendita della società etnea all’avvocato Joe Tacopina, che in questi giorni giorni si trova a Torre del Grifo dove ieri ha festeggiato il 55esimo compleanno. Ma per l’atto notarile di vendita del club bisogna aspettare la risposta del Comune di Mascalucia, che dovrebbe arrivare settimana prossima.

