EX ROSSAZZURRI: Bergessio ancora protagonista assoluto in Uruguay

In Uruguay è idolo assoluto, dopo aver trascinato per la seconda stagione di fila il Nacional Montevideo alla vittoria nel campionato nazionale, con tanto di titolo di capocannoniere. Parliamo di Gonzalo Bergessio. Come fanno notare i colleghi di fanpage.it, l’attaccante argentino segna caterve di gol, all’età di 36 anni. Nell’ultimo campionato ha messo a segno 25 gol in 37 partite, dopo i 20 in 34 e 17 in 35 che aveva realizzato nei tornei precedenti. Ben 70 le reti di Bergessio in 137 match, nella doppia finale dell’ultimo campionato contro il Rentistas ha anche segnato – tra andata e ritorno – 3 gol sui 4 totali del Nacional. Qualcosa che inorgoglisce lo stesso ‘Lavandina’, così come i tifosi del Catania che lo hanno apprezzato negli anni vissuti in rossazzurro e conservano tuttora ricordi indelebili della sua esperienza alle pendici dell’Etna.

