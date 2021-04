LA SICILIA: closing, in settimana spiragli con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia?

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano La Sicilia, a proposito del ritorno a Catania di Joe Tacopina per effettuare il tanto sospirato closing, sottolinea come l’avvocato italo-americano attenda novità relativamente alla riduzione del forte debito societario e alle transazioni che la Sigi vuole portare a termine con l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Mascalucia. La risposta da entrambi gli Enti pubblici potrebbe arrivare – il condizionale è più che mai d’obbligo – a metà settimana, ma al momento non ci sono certezze. L’avv. Ferraù, presidente Sigi, spera in una risposta entro giovedì 15 aprile.

