PANCHINA: voci su Modesto per il futuro, ma priorità al lavoro di Baldini

I colleghi di iamcalcio.it inviduano in Francesco Modesto un profilo gradito a Joe Tacopina per il Catania in vista della prossima stagione. Voci di mercato in casa rossazzurra quando si avvicina la conclusione del campionato e lo svolgimento dei playoff. Negli ultimi giorni l’attuale allenatore della Pro Vercelli è stato accostato persino al Crotone. Al momento, però, è bene sottolineare che sulla panchina del Catania siede Francesco Baldini (contratto in scadenza a giugno) ed il suo operato merita attenzione e rispetto. Priorità attribuita al lavoro portato avanti dal tecnico di Massa che sarà valutato a fine stagione, quando si traccerà un bilancio dei risultati ottenuti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***