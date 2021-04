PINTO: “Uno dei migliori primi tempi della stagione. Vincere a Foggia. Maldonado fa quel che vuole…”

Il laterale sinistro del Catania Giovanni Pinto, dopo la vittoriosa prestazione offerta contro la Casertana al “Massimino”:

“Abbiamo disputato una grandissima partita nonostante il primo caldo. Forse uno dei migliori primi tempi di tutta la stagione. Siamo stati bravi nel secondo tempo a gestire e chiuderla al momento giusto. I numeri con Baldini sono cambiati e sono dalla nostra parte, ma adesso arriva il difficile. Dobbiamo vincere assolutamente a Foggia per mantenere il quinto posto e giocarcela ai playoff. Maldonado? Con il suo piede fa quello che vuole. Noi terzini restiamo alti per sfruttare i lanci di Maldonado e sorprendere gli avversari. L’unico rischio in questi casi è quello di subire il contropiede e lasciare i due centrali soli a difendere, dobbiamo allora essere bravi quando si perde palla a ritornare più velocemente possibile per dare una mano ai centrali. Penso che ci stiamo riuscendo alla grande”.

“Se occupi meglio gli spazi riesci anche a correre meno, questo è il segreto del gioco del mister, sapere coprire il campo in ampiezza in fase di possesso e chiudersi bene in 30 metri in fase di non possesso. Vittora dedicata a Tonucci? Assolutamente, ci dispiace che il nostro compagno non possa essere qui con noi. Messaggio ai tifosi? Purtroppo con la situazione che viviamo ci manca il loro apporto, avere 15mila persone allo stadio ci darebbe una marcia in più. Dobbiamo andare avanti cercando comunque di dargli delle soddisfazioni”.

VIDEO: le parole di Pinto

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***