REGINALDO: “Non montiamoci la testa. Con Baldini la prestazione c’è sempre stata. Vittoria dedicata anche a Tonucci”

Autore del gol del momentaneo 2-0 rossazzurro contro la Casertana, Reginaldo analizza la prestazione offerta dal Catania al “Massimino”:

“Non dobbiamo montarci la testa, all’andata loro ci hanno messo davvero in difficoltà. Bravi noi a portare la gara dalla nostra parte, ma è già finita. Pensiamo subito al Foggia e concludere bene il campionato per preparare al meglio i playoff. Da quando è arrivato il mister le prestazioni ci sono sempre state. Quando fai quattro vittorie di fila e poi perdi a Catanzaro era normale che un pò di timore ci fosse, ma siamo stati bravi a disputare la partita che dovevamo fare. Stiamo lavorando molto bene, cerchiamo di dare il massimo ognuno di noi. Se tutti insieme facciamo la corsa a beneficio del compagno possiamo dire la nostra, una mentalità che va portata avanti in tutte le partite. Non dobbiamo pensare di essere già bravi”.

“Sono contento del gol perchè per un attaccante è importante segnare, mi mancava. Quando sono arrivato qui, ho detto che se non mi fossi sentito ancora importante sarei stato il primo a smettere di giocare a calcio. So che qualcosina la posso dare e cerco di dare il massimo quando vengo chiamato in causa. Tutta la squadra sta facendo bene, quindi ognuno di noi riesce a dare qualcosa in più. Contro chiunque l’obiettivo è vincere. Anche a Foggia dovrà essere così per arrivare al meglio ai playoff. Tonucci? Non è piacevole restare chiuso in una stanza, anch’io ho avuto il Covid. Questa vittoria è per lui e per tutti gli altri compagni che non stanno bene. Lo abbracciamo virtualmente facendogli sentire la nostra vicinanza”.

VIDEO: le parole di Reginaldo

