GUIDI (all. Casertana): “Dopo la Ternana, questo Catania è la squadra più forte. Può veramente dire la sua ai playoff”

Federico Guidi, allenatore della Casertana, riconosce i meriti del Catania nella vittoria per 3-0 ottenuta allo stadio “Angelo Massimino”:

“L’avversario ci è stato superiore. Secondo me, dopo la Ternana, il Catania è la squadra più forte del campionato per come si è espressa oggi. Ha fisicità, tecnica, dinamismo, occupando benissimo gli spazi e giocando con una buona intensità. Un Catania totalmente diverso rispetto a quello che avevamo trovato a dicembre. Da quando è arrivato Baldini è un altro Catania, molto più squadra. Ci sono stati superiori. Dobbiamo anche riconoscere i meriti e la bravura degli avversari. Quando siamo andati in forte pressione, loro sono usciti con abilità tecniche vincendo i duelli e soprattutto, quando noi abbiamo sviluppato l’azione, se non lo facevamo a grandissime velocità loro arrivavano con grande violenza e intensità nel pressing. Il Catania si è dimostrato più forte di noi e ha vinto con merito. Al di là degli errori individuali che ci sono costati i gol, dobbiamo dare più meriti agli avversari piuttosto che demeriti nostri. Se il Catania contnua a giocare così può dire veramente la sua ai playoff e vincerli. A fine partita, complici i risultati di Viterbese e Monopoli, pensavamo di essere matematicamente nei playoff, che sarebbero un risultato straordinario ed insperato per tutti i sacrifici fatti dalla squadra dopo avere raggiunto con largo anticipo l’obiettivo di una tranquilla salvezza. Attendiamo il recupero della Turris contro la Cavese. Dovevamo affrontare il Catania con un altro piglio, consapevoli che serve la partita della vinta contro questi tipi di squadre”.

