PLAY-OFF: Catania, la volata finale per il quinto posto entra nel vivo

180′ alla conclusione del campionato di Serie C per la stagione 2020-21. In testa come in coda, il torneo deve emettere gli ultimi verdetti. Nel girone C è bagarre per il quinto posto tra Catania, Juve Stabia e Foggia. Alla luce dei risultati odierni (Vespe sconfitte in casa dal Catanzaro, Satanelli vittoriosi sul Monopoli), i rossazzurri mantengono la quinta piazza della graduatoria. La compagine etnea e quella stabiese sono appaiate in classifica a quota 55, tuttavia il Catania è in vantaggio negli scontri diretti (vittoria 1-0 all’andata, pareggio 1-1 al ritorno), la formazione pugliese segue a 50 punti.

I risultati delle ultime due giornate determineranno la classifica finale e il conseguente posizionamento nella griglia play-off. Domenica prossima il Catania ospiterà in casa la Casertana, mentre Juve Stabia e Foggia si sfideranno nello scontro diretto da disputarsi in terra stabiese. L’ultima giornata vedrà poi la squadra pugliese e quella siciliana incrociarsi allo “Zaccheria”, mentre i campani si recheranno sul campo della Ternana già aritmeticamente promossa in Serie B.

In caso di successo sulla Casertana e sconfitta della Juve Stabia in simultanea, già questa domenica i rossazzurri potrebbero matematicamente essere certi del quinto posto. Il traguardo della quarta piazza appare invece poco probabile, dal momento che al Bari manca solo un punto per blindare la suddetta posizione di classifica ed eventualmente sperare di scavalcare il Catanzaro al terzo posto. Catania che attende l’esito del ricorso presentato al CONI contro la mancata restituzione dei due punti di penalizzazione. L’udienza è fissata per mercoledì 5 maggio a Roma presso il Collegio di Garanzia dello Sport.

