SERIE C: 37/a giornata, Calapai e Reginaldo nella Top 11 del girone C

Sono stati inseriti anche il terzino Luca Calapai e l’attaccante Reginaldo nella speciale Top 11 della 37/a giornata del girone C di Serie C stilata dal portale tuttoc.com. “Ottima la prova del terzino rossoazzurro – si legge – sempre nel vivo del gioco. Dai suoi piedi parte l’assist per la prima rete, innumerevoli le sovrapposizioni ad aprire il gioco e i cross di qualità in mezzo”. Relativamente a Reginaldo, si evidenzia il fatto che “gioca a una velocità superiore rispetto ai difensori avversari che non riescono mai a contenerlo. Sigla la rete del 2-0 e poi sfiora anche la doppietta, che sarebbe stata meritata”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***