CATANIA: ripresa degli allenamenti con la giusta consapevolezza

Questo pomeriggio, alle ore 15:00, primo allenamento settimanale a Torre del Grifo per il Catania in funzione della trasferta di Foggia, ultima gara di campionato prima dei playoff. Mister Francesco Baldini non ammette cali di tensione, il gruppo è tranquillo e sereno, c’è la giusta consapevolezza in vista di una partita importante per blindare il discorso quinto posto. Con un occhio a quel che farà la Juve Stabia, diretta rivale dei rossazzurri impegnata sul campo della capolista Ternana, che continua a macinare punti e stracciare record. Ma il Catania dovrà principalmente concentrarsi su se stesso, andando allo “Zaccheria” con l’intento di conseguire i tre punti. Anche perchè esiste la timida possibilità di agganciare addirittura il quarto posto, dopo il clamoroso tonfo del Bari a Torre del Greco. In attesa del verdetto del 5 maggio sul famoso ricorso avverso la penalizzazione inflitta dalla giustizia sportiva.

