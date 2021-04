LA SICILIA – Sigi, Ferraù resta presidente. Ieri riunione a Torre del Grifo

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Giorni delicati sul fronte extra campo per il Catania. Ieri un gruppo di soci della Sigi ha tenuto una riunione a Torre del Grifo per fare il punto della situazione. Nel corso del vertice (confermato l’avv. Giovanni Ferraù alla presidenza) si è discusso sulla necessità di tornare a coinvolgere attivamente tutti i soci ed i finanziatori della SpA per rispettare le scadenze economiche – a cominciare dalle spese per la chiusura del campionato in corso – ma anche aprire le porte ad altri eventuali investitori che possono già da ora farsi avanti. Fermo restando che Tacopina ha lasciato più di uno spiraglio aperto. Bisogna accelerare i tempi e trovare un punto d’incontro.

