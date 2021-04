EX ROSSAZZURRI – Colucci: “Oggi il Catania sa cosa fare. Maldonado crescerà ancora, Curcio con il dente avvelenato”

Giuseppe Colucci, doppio ex di Catania e Foggia, parla del match di domenica e delle due squadre ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“La squadra di Baldini sa cosa fare e riesce a pressare dando l’impressione di poter decidere il proprio destino. Qualche mese fa non capitava spesso. Oggi il Catania ha identità e può fare qualcosa di importante negli spareggi. Il Catania incontra un avversario che Marchionni ha costruito e allena con grande orgoglio, i rossazzurri sono meno vulnerabili, ma la sconfitta in casa con la Paganese ha detto che i foggiani sono volubili”.

“Baldini ha dato al Catania entusiasmo, idee e dovrà confermarsi. Ma attenzione: Foggia è una piazza ambiziosa che mette pressione, proprio questa gara viene sentita molto in Puglia. Curcio è un giocatore che farebbe comodo a chiunque in Serie C. Avrà il dente avvelenato perché voleva restare in Sicilia e ci terrà a far bella figura. Maldonado è un giocatore che crescerà sempre di più, è il tipico sudamericano che più acquista fiducia e più rende. Baldini gli dà fiducia e farà progressi, non ha una grande struttura fisica, ma ha margini di miglioramento enormi”.

