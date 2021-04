SILVESTRI: “Meno brillanti nel secondo tempo. Questa sconfitta non deve cambiare nulla, ripartiamo”

Ritorno in campo per Tommaso Silvestri dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare sei partite. Queste le parole del difensore a fine gara:

“Sul piano personale sto bene. Ora c’è da raggiungere la migliore condizione fisica in ottica playoff e poi continuare a fare quello che ci dice il mister. Abbiamo provato a dare continuità al lavoro svolto in allenamento provando ad imporre il nostro gioco, cosa che il Catania ha fatto a fasi alterne, peccato non essere riusciti a capitalizzare la quantità importante di cross effettuati. Nella ripresa forse qualcosina abbiamo perso in termini di brillantezza, anche per via di un Catanzaro che si è difeso motlo bene ed ha giocato la sua partita. Dispiace perchè volevamo dare continuità a quel che stiamo portando avanti ma la nostra idea di gioco non deve cambiare. Nulla deve cambiare anche dal punto di vista mentale. Portiamo a casa questa sconfitta e da martedì cerchiamo di riprendere il nostro cammino con l’intento di raccogliere più punti possibili”.

VIDEO: le parole di Silvestri

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***