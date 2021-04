VILLA (vice all. Catanzaro): “I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario”

Alberto Villa, allenatore in seconda del Catanzaro che ha sostituito in panchina lo squalificato Antonio Calabro, commenta la vittoriosa prestazione ai danni del Catania:

“I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, dimostrando per l’ennesima volta la forza del gruppo. In questo momento così difficile per noi, in 15 giorni non è stato facile allenarsi, recuperando un paio di giocatori prima della partita. Bisogna fare solo i complimenti ai ragazzi. Gatti? Eravamo più coperti con lui, dando più spazio all’inserimento degli interni che dovevamo sfruttare. Abbiamo lavorato molto sui reparti e sui singoli. Pierno è giovane ed affamato, Di Massimo sta facendo molto bene e Martinelli è talmente bravo ed esperto che può ricoprire tutti i ruopli della difesa. E’ arrivata la conferma di avere un gruppo eccezionale che, domenica dopo domenica, dimosta il proprio valore, soprattutto l’aspetto umano. Questa è la cosa più importante. Abbiamo anche ottimi giocatori che si adattano nei ruoli che proviamo. Giocavamo contro il Catania che veniva da quattro vittorie consecutive ed aveva subito 3 gol facendone 11. Ci avrebbero raggiunto in caso di loro vittoria, vincendo noi invece siamo a +6 in classifica. Le partite a disposizione diminuiscono, l’obiettivo è fare il massimo. Ora pensiamo alla gara di mercoledì, a fine campionato tireremo le somme in ottica playoff”.

