IL SINDACO: “Voglio pensare a una ripresa delle trattative. Aspettiamo con fiducia gli sviluppi”

A proposito della trattativa per il passaggio di consegne, il Sindaco di Catania Salvo Pogliese rilasciata un’intervista a La Gazzetta dello Sport:

“Devo dare atto alla Sigi, a parte la salvezza della matricola e la conduzione oculata della stagione (e non mi riferisco solo ai risultati che hanno proiettato la squadra ai playoff) ha fatto più del proprio dovere arrivando a ridurre il debito ben al di sotto della soglia prevista. Nulla da dire, al tempo stesso capisco anche la voglia di accorciare i tempi di Tacopina che, già nel mese di marzo, è intervenuto mettendo capitali per supportare il lavoro dell’attuale dirigenza. Voglio pensare a una ripresa delle trattative. Il Comune ha fatto la propria parte evitando alla società di pagare tasse in un periodo di pandemia in cui non ci sono stati incassi e molti ingressi economici sono rimasti lettera morta. Aspettiamo con fiducia gli sviluppi”.

