CATANIA: il percorso prosegue tra il rumore dell’extra-campo e l’entusiasmo raggiunto sul rettangolo verde

Tanto rumore per via delle note vice legate al closing. I tifosi, stanchi di questi mesi lunghi e pesanti sul fronte extra-campo, non hanno digerito il botta e risposta tra Sigi e Joe Tacopina proprio nella fase clou della trattativa per il passaggio di proprietà. Accordo che potrà essere definito ottenendo il via libera dall’Agenzia delle Entrate di Palermo per la riduzione del debito perchè, come ricordato, non è sufficiente l’ok della Direzione Provinciale di Catania. Senza dimenticare che bisogna anche mettere nero su bianco con il Comune di Mascalucia, ma ci sono tempi tecnici da rispettare. Tempi che non sarebbero mai potuti coincidere con una chiusura della trattativa entro il 26 aprile.

Adesso Tacopina spinge per la formulazione di un nuovo contratto preliminare fissando date e scadenze più ragionevoli. Nel frattempo l’avvocato Giovanni Ferraù ha provato a mettere un pò di acqua sul fuoco evidenziando sui social la volontà comune di rilanciare il Calcio Catania. Meglio procedere a fari spenti e senza troppo clamore mediatico intorno. Anche per non minare la serenità di una squadra che, sul rettangolo verde, ha riacquisito entusiasmo attraverso la cura Baldini, beneficiandone in termini di risultati (cinque vittorie nelle ultime sei partite di campionato), autostima e mentalità.

Il Catania ha raccolto un bottino di punti niente male (15) da quando il tecnico di Massa siede sulla panchina rossazzurra, con prestazioni in netta crescita dopo i chiari segnali di smarrimento della propria identità evidenziati nella precedente gestione. Meno chiacchiericcio sul fronte societario, dunque, senza destabilizzare un gruppo di lavoro che ha ritrovato fiducia e serenità.

