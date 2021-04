In vista della delicata trasferta di Catanzaro, il Catania dovrà fare i conti con l’assenza certa di Nana Welbeck per squalifica. Il centrocampista italo-ghanese, infatti, figurava nella lista dei diffidati e, pertanto, ricevendo una nuova ammonizione domenica contro il Potenza sarà costretto a fermarsi per un turno. Restano in regime di diffida Manuel Sarao, Antonio Giosa, Alessandro Albertini, Andrea Zanchi e Tommaso Silvestri.

