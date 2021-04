TORRE DEL GRIFO: il gruppo ha sostenuto una seduta di lavoro mattutina

Catania al lavoro in mattinata, oggi, a Torre del Grifo quando si avvicina il confronto con il Potenza: completato il consueto “torello” iniziale, i rossazzurri hanno svolto esercitazioni tattiche differenziate per reparti, seguite da una sessione riservata al gioco di posizioni. In chiusura, partitella. Ancora non si registrano aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche di Mariano Izco e Antonio Piccolo, mentre ha fatto ritorno in città Michele Volpe, dopo essersi curato fuori sede.

