CALAPAI E PINTO: i benefici della cura Baldini

L’avvento di Francesco Baldini sulla panchina etnea sta portando risultati non solo in termini prettamente numerici (finora sono arrivati 9 punti in tre gare) ma anche e soprattutto a livello di mentalità e di tenacia, con la squadra che adesso sembra scendere in campo, sin dal 1’, con un piglio, un’aggressività ed una concentrazione molto differenti. In questa sede menzioniamo alcuni interpreti che stanno accrescendo il livello delle prestazioni in particolare: gli esterni difensivi Giovanni Pinto e Luca Calapai.

L’ex Monopoli ha sempre dichiarato di trovarsi più a suo agio come esterno di centrocampo tuttavia, venendo schierato in tale ruolo, non è riuscito ad esprimere al meglio il proprio potenziale. Non bisogna dimenticare che nella prima parte di stagione è stato falcidiato dagli infortuni e spesso (per necessità) ha giocato in condizioni fisiche molto precarie, ma in queste ultime tre partite, esprimendosi nel ruolo di terzino, ha avuto un rendimento nettamente migliore, difendendo con ordine ed attaccando con maggiore efficacia. Con l’arretramento di qualche metro, pare che il nativo di Lorotondo abbia trovato il giusto posizionamento in campo, raggiungendo un maggiore equilibrio nelle due fasi ed affinando sempre di più l’intesa sia con Izco che con le ali mancine.

Anche il canterano rossazzurro sembra aver intrapreso una nuova strada con l’adozione del 4-3-3, dopo una serie di alti e bassi. Verso la fine del girone di andata ha dato probabilmente il meglio di sè, rivelandosi la vera arma in più sulla fascia destra duettando con Antonio Piccolo che, proprio in quel periodo (13 Dicembre – 17 Gennaio), ha vissuto il suo miglior stato di forma creando molte volte quella superiorità sugli esterni che si è rivelata fondamentale in più di una circostanza. Con l’infortunio dell’ex Cremonese, abbiamo assistito ad una nuova altalena di prestazioni di Calapai, fino ad arrivare al periodo più buio della formazione rossazzurra. Adesso, con il nuovo schieramento tattico, anche le performance di Calapai sono in crescendo. Il lavoro ottimale di entrambi sulle corsie laterali sarà determinante nelle prossime partite.

