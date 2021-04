TORRE DEL GRIFO: si lavora con rinnovato entusiasmo

Clima assolutamente sereno a Torre del Grifo, ma non di rilassatezza. E’ bene precisarlo. Il gruppo è catechizzato a dovere dal mister Francesco Baldini, che ripete spesso ai propri giocatori l’importanza di non mollare di un centimetro, mantenendo lo stesso atteggiamento propositivo nelle prossime partite. Il Catania prepara con il giusto entusiasmo la trasferta di Catanzaro (Covid permettendo), caricato anche dalle vicende societarie che vedono Joe Tacopina più vicino al tanto atteso closing. Sul fronte infermeria, Piccolo e Sarao non potranno scendere in campo domenica essendo infortunati, mentre a centrocampo si profila il ballottaggio Izco-Rosaia (l’argentino dovrebbe tornare a lavorare in gruppo giovedì), con il pieno recupero del difensore Silvestri.

