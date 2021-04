VERSO CATANIA – CASERTANA: mercato, ecco i falchetti che potevano essere rossazzurri

Leggendo i nomi che compongono la rosa della Casertana, sono almeno cinque i calciatori che avrebbero potuto indossare la maglia del Catania in passato. Il centrocampista classe 1994 Nicolas Izzillo, abile negli inserimenti, piaceva in particolare ai tempi in cui militava tra le file del Pisa. Parliamo di due anni fa, poi la società rossazzurra fece altre scelte. Sempre nel 2019, il Catania effettuò un sondaggio per l’esterno offensivo Gianluca Turchetta (nella foto), allora in forza al Sudtirol. I rossazzurri avrebbero intavolato volentieri una trattativa, l’ex A.D. Lo Monaco lo riteneva un profilo interessante ma il Sudtirol chiese al Catania circa 400mila euro per lasciarlo partire, cifra ritenuta spropositata. Nel 2016 l’Elefante fu molto vicino al trasferimento dell’attaccante classe ’87 Mario Pacilli, prima che il Catania ratificasse l’accordo per l’ingaggio di Arturo Lupoli. L’anno successivo nuova possibilità, ma anche in quel caso non si concretizzò l’approdo di Pacilli sotto l’Etna. L’esperto Luigi Castaldo è un altro profilo che il Catania ha seguito in passato. Idem Sebastiano Longo, adocchiato dal precedente allenatore rossazzurro Giuseppe Raffaele che lo aveva allenato a Potenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***