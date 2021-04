RUSSOTTO: tabù Casertana da sfatare

La Casertana è una delle avversarie più di frequente incontrate da Andrea Russotto in carriera. Eppure l’attaccante romano, finora, non è mai riuscito ad entrare nel tabellino dei marcatori contro i falchetti. Su un totale di 10 partite giocate al cospetto della Casertana, inoltre, Russotto ha festeggiato la vittoria in una sola circostanza, l’1-0 del Catania risalente a dicembre 2016. Per il resto si registrano 2 pareggi e ben 7 sconfitte. Un vero e proprio tabù per il calciatore rossazzurro, che proverà a sfatarlo domenica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***