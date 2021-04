VERSO CATANIA – POTENZA: Russotto scalpita per tornare in campo dal 1′

Sabato scorso mister Francesco Baldini ha preferito non correre rischi, facendolo partire dalla panchina nella gara disputata contro la Viterbese. Motivo da ricercare in un pestone al piede che gli aveva creato qualche noia fisica. Adesso però Andrea Russotto sta bene. L’attaccante romano si è pienamente ristabilito e, domenica, in occasione del confronto casalingo con il Potenza sarà nuovamente in campo dal 1′. Calciatore importante nell’economia del gioco rossazzurro, un motivato Russotto completerà il tridente offensivo con Sarao e uno tra Reginaldo, Di Piazza, Golfo e Manneh.

