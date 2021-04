VOLPE: missione recupero con vista playoff

Proseguono le fasi di recupero dall’infortunio di Michele Volpe. Oltre un anno d’inattività per l’attaccante di proprietà del Frosinone che, trasferitosi in prestito a Catania, pensava di essersi finalmente messo alle spalle i problemi fisici e, invece, non ha ancora calcato il terreno di gioco. Nel frattempo il campionato volge al termine, il ragazzo si è curato fuori sede e, a Torre del Grifo, lavora individualmente proseguendo con un percorso di riatletizzazione funzionale ad un completo recupero in vista dei playoff. Uno step fondamentale questo, consentendo alla muscolatura ed alle articolazioni di rafforzarsi, inoltre si riabituano progressivamente ai carichi richiesti dalla prestazione agonistica. Questo permette di guarire totalmente e di prevenire eventuali nuovi infortuni svolgendo regolarmente azioni fisiche rieducative e riabilitative mirate. Volpe sta lavorando sodo nella speranza di farsi trovare pronto per l’appuntamento più importante della stagione.

