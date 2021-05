CATANIA FEMMINILE – Vittoria a Siracusa, mister Scuto: “Gara molto dura, siamo in crescita”

Nota stampa Calcio Catania

Vittorioso esordio del Catania nella poule A del campionato regionale di Eccellenza, prima giornata di un triangolare che mette in palio un posto in finale: oggi, al “De Simone”, le rossazzurre si sono imposte per 6-2 sul Santa Lucia Women. Dopo mezz’ora in equilibrio, decisiva l’accelerazione etnea nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo: Pennisi firma una doppietta, a segno anche Finocchiaro e Di Stefano. Nella ripresa, Vitale realizza due gol e l’aretusea Ferraro fa altrettanto, riducendo il passivo.

Mister Scuto commenta: “È stata una gara molto dura, soprattutto nei primi trenta minuti, contro un ottimo avversario che ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà. Il Santa Lucia vale ben più di quanto non abbia detto la classifica del girone, dispone di tante calciatrici di qualità, giovani e di prospettiva: complimenti a loro. In avvio di gara non siamo stati brillanti, dopo i primi due gol è emersa la qualità delle nostre ragazze, che sono state brave a reagire e a realizzare reti di pregevole fattura e giocate tecnicamente rilevanti. Sarebbe servita una maggiore velocità nel fraseggio. Siamo in crescita, stiamo svolgendo un lavoro che ci porterà a dare il meglio proprio nel finale, iniziando dalla gara del 12 giugno contro l’Unime, match decisivo per l’accesso alla finale”.

Calcio Femminile – Campionato Regionale di Eccellenza

Poule A, prima giornata

Sabato 29 maggio 2021 – Stadio “Nicola De Simone” – Siracusa

Santa Lucia Women-Catania 2-6

Reti: pt 30° Pennisi, 34° Finocchiaro, 40° Pennisi, 44° Di Stefano; st 15° Vitale, 31° Vitale, 35° Ferraro (SL), 37° Ferraro (SL).

Santa Lucia: Aricò; Mouddih (7°st Ranno), Guardo, Verdibello, Zappulla, Limpido, Lanteri, Fortuna, Ferraro, Barbarino (33°st Ragona), Alibrio (10° pt Giuliano, 1°st Tagliata). A disposizione: Maccora. Allenatore: La Rosa.

Catania: Orlando; Pietrini, Chiricò (10°st Fiorile), Romano, Signorelli (15°st Sarao), Finocchiaro, Di Mauro, Di Stefano (34°st Militello), Vitale, Pennisi, Villani. A disposizione: Aleo, Fazio, Zuppelli, Migneco. Allenatore: Scuto.

Arbitro: La Paglia di Enna.

Ammonizioni: Limpido, Ferraro (SL); Di Stefano e Vitale (C).

Recupero: pt 2’; st 4’.

