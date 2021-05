AZIONARIATO POPOLARE: c’è l’idea concreta di portare avanti il discorso

Non tramonta l’idea di strutturare il Calcio Catania anche attraverso la creazione di un azionariato popolare. Se n’è parlato a lungo lo scorso anno con Fabio Pagliara, poi l’ipotesi non prese corpo. E’ tornata di moda proprio in queste settimane, su suggerimento di gruppi di tifosi sui social. Una strada che si potrebbe percorrere in maniera concreta. La Sigi sta realmente valutando tale possibilità, con in testa l’avvocato Giovanni Ferraù.

La SpA etnea ha avviato contatti per saperne di più in merito a questa ipotetica soluzione. Ieri, venerdì 28 maggio, la Sigi ha avuto una call proprio per considerare una pista che viene ritenuta percorribile per il futuro. Più che l’utilità sul piano economico, si evidenzia la modalità di condivisione e partecipazione con i tifosi che avrebbero un canale diretto con la società ed in particolare con l’amministrazione del club. Il discorso dovrebbe essere portato avanti nelle prossime settimane.

