CATANIA – FOGGIA (Video): i gol della vittoria rossazzurra nel 1983

29 maggio 1983, campionato di Serie B. Il Catania allenato da Gianni Di Marzio, con Salvatore Bianchetti vice, ospita il Foggia. Grande entusiasmo nella città dell’Elefante mentre si avvicina la fine del campionato e cresce la speranza di concludere trionfalmente la stagione. I rossazzurri, trascinati dal calore dei propri tifosi, riescono nell’intento di sbloccare il risultato al minuto 66 con l’attaccante Angelo Crialesi (nella foto, ndr). Tre minuti più tardi ci pensa il centrocampista Roberto Barozzi a depositare nuovamente la palla in fondo al sacco consentendo alla compagine etnea di irrobustire il vantaggio. Nel finale il Foggia accorcia le distanze trasformando un calcio di rigore con Antonio Bordon ma è troppo tardi. Il Catania ottiene la seconda vittoria consecutiva in quello che sarà l’anno della promozione in A. Ad oggi è il penultimo successo catanese della storia contro il Foggia in Sicilia.

