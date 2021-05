CATANIA IN LEGA PRO – dal 2015 al 2021: centrocampisti a segno, alto coefficiente realizzativo per Lodi. Biagianti alle sue spalle

Nei giorni scorsi abbiamo elencato difensori e attaccanti a segno in questi anni di militanza nell’inferno della Lega Pro con la maglia del Catania. Ora, spazio ai centrocampisti che di gol ne hanno complessivamente siglati 62, di cui quasi la metà ad opera di Lodi. Cecchino infallibile sui calci piazzati, il giocatore ora in forza all’FC Messina a è andato in gol ben 26 volte con la maglia del Catania in Lega Pro. Secondo gradino del podio per l’ex capitano rossazzurro Biagianti a quota 9, mentre il terzo posto è occupato da Dall’Oglio. Tra le file del Catania attuale – oltre a quest’ultimo – figurano i nomi di Maldonado e Welbeck. Ecco di seguito riportato l’elenco completo dei centrocampisti entrati nel tabellino dei marcatori:

Francesco Lodi, 26 Marco Biagianti, 9 Jacopo Dall’Oglio, 6 Fabio Scarsella, Luis Maldonado, Giuseppe Fornito 3 Nana Welbeck, Rosario Bucolo 2 Giuseppe Rizzo, Francesco Salandria, Federico Angiulli, Giuseppe Carriero, Cristian Caccetta, Domenico Di Cecco, Davide Agazzi, Gianluca Musacci, 1

