CATANIA IN LEGA PRO – Dal 2015 al 2021: le statistiche dei portieri, Pisseri il più presente ed il migliore per clean sheet

Dieci differenti portieri sono scesi in campo da quando il Catania milita in Lega Pro (includendo anche le partite di Coppa Italia). Dal 2015 al 2021, Pisseri è senza dubbio l’estremo difensore più presente con ben 127 apparizioni, vantando anche la seconda migliore media gol subiti a partita dopo Liverani. Occorre, tuttavia, precisare che Pisseri è sceso in campo decisamente più spesso rivelandosi il top per numero di clean sheet (ben 51). Simile tra Confente e Martinez la media dei gol presi, ma lo spagnolo registra 11 gare con porta inviolata contro le 5 di Confente. Riportiamo di seguito le statistiche dei portieri rossazzurri:

MIGUEL ANGEL MARTINEZ

Presenze: 29

Gol subiti: 32

Gare con porta inviolata: 11

Media gol subiti a partita: 1.10

ALESSANDRO CONFENTE

Presenze: 19

Gol subiti: 20

Gare con porta inviolata: 5

Media gol subiti a partita: 1.05

ANTONIO SANTURRO

Presenze: 1

Gol subiti: 1

Gare con porta inviolata: –

Media gol subiti a partita: 1.00

JACOPO FURLAN

Presenze: 30

Gol subiti: 39

Gare con porta inviolata: 10

Media gol subiti a partita: 1.30

MATTEO PISSERI

Presenze: 127

Gol subiti: 111

Gare con porta inviolata: 51

Media gol subiti a partita: 0.87

GUIDO PULIDORI

Presenze: 1

Gol subiti: 2

Gare con porta inviolata: –

Media gol subiti a partita: 2.00

LORENZO BARDINI

Presenze: 1

Gol subiti: 1

Gare con porta inviolata: –

Media gol subiti a partita: 1.00

LUCA LIVERANI

Presenze: 24

Gol subiti: 20

Gare con porta inviolata: 10

Media gol subiti a partita: 0.83

ELIA BASTIANONI

Presenze: 11

Gol subiti: 15

Gare con porta inviolata: 3

Media gol subiti a partita: 1.36

*GIUSEPPE FICARA

Presenze: 2

Gol subiti: 4

Gare con porta inviolata: 1

Media gol subiti a partita: 2.00

*Contro la Spal, vittoria per 3-0 a tavolino nel 2015 in Coppa Italia

