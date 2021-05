EX ROSSAZZURRI: Di Grazia avversario del Catania nel girone C?

Se il Catania formalizzerà l’iscrizione al campionato, non è da escludere la possibilità che Andrea Di Grazia sia avversario degli etnei nel girone C. Il cartellino classe 1996 appartiene al Pescara che, dopo averlo ceduto in prestito all’Arezzo, può decidere di puntare su di lui nella prossima stagione. Gli abruzzesi potrebbero anche essere iscritti nel raggruppamento C, prendendo il posto della Ternana. Dipenderà dai criteri che verranno adottati a livello federale per la composizione dei gironi. Per Di Grazia, eventualmente, affrontare il Catania avrebbe un sapore particolarissimo essendo catanese cresciuto nelle giovanili rossazzurre e con cui ha giocato anche in prima squadra. Le strade tra lui ed il Catania si divisero nel 2019, non trovando l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza, con l’allora dirigente rossazzurro Pietro Lo Monaco andato su tutte le furie. Il ragazzo, invece, fece una denuncia per mobbing sottolineando in qualche occasione a mezzo stampa che il suo sogno sarebbe stato quello di continuare a vestire a lungo la maglia rossazzurra.

