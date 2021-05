CATANIA (Sondaggio): credi nella vittoria dei playoff?

Domenica il Catania disputerà gli spareggi per giocarsi la promozione in Serie B. Tante le squadre partecipanti, rossazzurri in campo a partire dal primo turno della fase a gironi e, se andranno avanti lungo il percorso, dovranno giocare molte gare a distanza ravvicinata. Ci vorrebbe un’impresa, chissà che attraverso l’entusiasmo e la forza del gruppo non si riesca a scrivere una pagina di storia memorabile. Credi, realisticamente, che il Catania abbia le carte in regola per giocarsela fino in fondo? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

Il Catania può vincere i playoff? Il Catania andrà avanti lungo il percorso, ma non credo li vincerà Sì, il Catania può farcela No, uscirà nelle battute iniziali dei playoff Ci credo se Baldini riuscirà ad avere tutta la rosa a disposizione Created with

