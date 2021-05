UMBERTO CALAIO’ (proc. sportivo): “Golfo ha fatto vedere delle buonissime qualità. Catania, ai playoff meglio la Casertana…”

Umberto Calaio’, procuratore sportivo e fratello dell’ex attaccante del Catania Emanuele Calaiaò, si sofferma sulle prestazioni del rossazzurro Francesco Golfo spiegando perchè, tra Foggia e Casertana, preferirebbe che il Catania se la vedesse con i falchetti. Queste le sue parole a Tgs Studio Sport:

“Ricordo che il Parma prese Golfo dal Trapani, all’epoca il Direttore Faggiano trasferiva tanti giocatori al Parma. Da ragazzino non ha avuto un’evoluzione importante nei settori giovanili siciliani. In quel momento era stato subito preso e portato su. La sua carriera si sta sviluppando adesso, bisogna monitorarlo, è un ragazzo che ha fatto vedere delle buonissime qualità. Foggia o Casertana per il Catania ai playoff? Sono due squadre assolutamente diverse. Il Foggia con l’avvento di Marchionni schiera un assetto simile a quello di Filippi a Palermo, gioca con una difesa a cinque, un centrocampo assortito ed una punta e mezza, ha trovato una propria solidità. La Casertana, invece, sul piano dello sviluppo del gioco è una delle migliori squadre ma qualcosina ti lascia. Se dovessi proprio scegliere, preferirei la Casertana per il Catania”.

