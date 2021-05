VERSO I PLAYOFF: i punti raccolti dalle squadre partecipanti. Padova, Sudtirol e Modena sul podio

Quanti punti hanno raccolto le compagini che parteciperanno ai playoff di Serie C edizione 2021? Sul gradino più alto del podio spicca il Padova, che ha visto sfumare la promozione diretta a beneficio del Perugia. Secondo posto per il Sudtirol, Modena terzo. Le tre squadre citate si sono messe tutte in evidenza nel girone B. Alessandria, Catanzaro e Avellino sono invece le squadre che hanno incamerato il maggior numero di punti negli altri gironi. Tanto rammarico per l’Alessandria, che nel finale di campionato ha perso lo scontro diretto decisivo per la vetta del girone A contro il Como. Casertana, Virtus Verona e Mantova hanno totalizzato il punteggio più basso tra le partecipanti agli spareggi promozione.

Padova 79 Südtirol 75 Modena 70 Alessandria 68 Catanzaro 68 Avellino 68 Renate 65 Pro Vercelli 63 Bari 63 Pro Patria 61 Juve Stabia 61 Lecco 60 Feralpisalò 60 Catania 59 (sul campo 61, penalizzazione -2) Triestina 59 Albinoleffe 57 Cesena 57 Matelica 56 Pontedera 55 Grosseto 54 Palermo 53 Teramo 52 Juventus B 52 Foggia 51 Sambenedettese 50 (sul campo 54, penalizzazione -4) Mantova 49 Virtus Verona 49 Casertana 45

