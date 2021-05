CATANIA (Sondaggio): quale futuro per il club rossazzurro?

Corsa contro il tempo per reperire liquidità immediata ed iscrivere la squadra al campionato. Situazione finanziaria non facile per il Catania, si rende ancora una volta necessario evitare il fallimento. Sembrava solo questione di tempo la trattativa per il passaggio di consegne a Joe Tacopina, invece sono sorte grosse complicazioni e la Sigi è costretta a valutare opzioni alternative all’avvocato italo-americano. Qualche spiraglio si è aperto nelle ultime ore, ma bisogna seguire con attenzione l’evolversi degli eventi. E il popolo rossazzurro cosa ne pensa? La matricola sarà salva? Il rischio è quello di vivere ancora una stagione di alti e bassi? Chiediamo ai tifosi di esprimere il loro parere attraverso il sondaggio pubblicato da TuttoCalcioCatania.com:

Quale futuro per il Catania? Al di là di eventuali nuovi investitori e soci, temo un’altra stagione in chiaroscuro Penso che il Catania fallirà Credo ancora che il Catania andrà al gruppo di Tacopina Chiunque siano gli investitori, mi aspetto il salvataggio della matricola ed un rilancio delle ambizioni Created with

