EX ROSSAZZURRI: da Catania a Livorno, ancora poca fortuna per Mazzarani…

Prima i problemi societari con il Catania che lo videro sfortunato protagonista per via delle difficoltà nel pagamento degli stipendi nel 2020, poi la lunga fase di stallo nella trattativa con il Livorno che lo costrinse a diversi mesi di stop dal calcio giocato, successivamente il passaggio al club amaranto e la retrocessione in Serie D. Le ultime due stagioni sono state piuttosto tormentate per Andrea Mazzarani.

Il centrocampista offensivo, che in rossazzurro ha fallito la missione di portare l’Elefante in Serie B, sperava di riscattasrsi vivendo una stagione importante a Livorno. Le premesse erano quelle, poi a causa di problemi di natura burocratica gli amaranto non riuscirono a concretizzare il trasferimento la scorsa estate. Mazzarani, malgrado fosse ancora un tesserato del Catania, ha continuato ad allenarsi in Toscana aspettando la riapertura del calciomercato.

Definito finalmente il passaggio alla società livornese dopo essersi armato di pazienza, però, ben presto si accorse che non avrebbe potuto ambire a qualcosa di più di una semplice salvezza. Ma il Livorno ha fatto persino peggio. Salutando clamorosamente il calcio professionistico, schiacciato dalla crisi societaria. Il calciatore romano, di conseguenza, sarà costretto a cercare ancora una volta nuova sistemazione nella speranza di rilanciare le proprie ambizioni.

