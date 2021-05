FUTURO CATANIA: tra costi da sostenere e debiti pregressi, avanti verso la stagione 2021/22

Un mese di tempo per formalizzare l’iscrizione al campionato di Serie C 2021/22. Nei giorni scorsi sono arrivate le rassicurazioni dell’avvocato e presidente Sigi Giovanni Ferraù in materia, dando per scontato la salvezza del matricola. Non sarà, comunque, una passeggiata di salute per il Catania. Sulla base dei primi calcoli effettuati dai professionisti della SpA etnea, per la partecipazione al prossimo torneo di Lega Pro dovrebbe essere sufficiente un importo pari a circa 3 milioni di euro.

I costi fissi per sostenere la disputa del campionato nel suo complesso, includendo il pagamento degli stipendi di lavoratori e dipendenti rossazzurri, dovrebbe invece essere di almeno 4.5/5 milioni di euro. A questi, però, bisogna aggiungere gli importi legati alla gestione dei debiti accumulati nel passato. Ci sono debiti pregressi ed il Catania ha la necessità da una parte di ripianarli, dall’altra di affrontare una stagione che dovrà essere in linea con le aspettative della piazza. Missione tutt’altro che semplice per l’attuale proprietà etnea, che necessita di ulteriori capitali per il rilancio del Calcio Catania.

