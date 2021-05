STAMPA NAZIONALE – Binda: “Dopo Catania, altre big del Sud fuori dai playoff…”

Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda si è espresso brevemente, sui social, commentando i verdetti del primo turno nazionale dei playoff di Serie C: “Dopo il Catania, altre due grandi del Sud lasciano i playoff di C: eliminati Bari e Palermo. Restano in otto per la B e spicca la presenza di tre piccole realtà della Lombardia: AlbinoLeffe, Feralpisalò e Renate. Sono i due volti della categoria, fa riflettere”. Queste le parole di Binda, evidenziando il fatto che sono rimaste in corsa per la vittoria finale degli spareggi promozione soltanto due compagini del girone C: Avellino e Catanzaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***