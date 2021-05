EX ROSSAZZURRI – Curcio, l’agente: “Lo chiedono in tanti, soprattutto club di categoria superiore”

Giovanni Tateo, procuratore sportivo dell’ex rossazzurro Alessio Curcio, ai microfoni di foggiacalciomania.com tesse le lodi del suo assistito, protagonista anche nella recente gare disputata dal Foggia contro il Catania al “Massimino”: “La chiusura anticipata dello scorso campionato causa lockdown, nonostante una buona stagione trascorsa a Catania, ha frenato un po’ le sue potenzialità. Da rimarcare però sono le sue qualità. Il suo passato nelle giovanili della Juventus ne sono una prova. Foggia per il momento è sicuramente il punto più alto raggiunto. Spero però che possa anche un punto di partenza in quanto, insieme a Fumagalli, sono due punti fermi della rosa. Curcio sono in tanti a chiederlo, soprattutto squadre di categoria superiore. Foggia è una grande piazza, ma nell’eventualità andrebbe rimodulata la sua situazione perché non conviene né a me né per il Foggia lasciarlo in scadenza. Aspetto la fine dei playoff per avere un input dalla società per sederci al tavolo e rimodulare il suo contratto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***