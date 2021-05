EX ROSSAZZURRI – Sannino: “Dal Catania al Levadiakos, le mie dimissioni? Chiedetevi il perchè…”

L’ex allenatore del Catania Giuseppe Sannino spiega il perchè dell’ennesima volta che ha deciso di dimettersi in carriera. Lo fa concedendo un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com: “Negli ultimi anni ho sempre rassegnato le dimissioni? Chiedetevi il perché. In Grecia lottavo per vincere un campionato. Però ho dei valori. A Palermo avevo un altro anno di contratto e sono andato via. Anche al Watford mi sono dimesso, a Catania pure così come a Trieste, Novara e mi piange il cuore per non aver potuto mettere la firma sulla Coppa all‘Honved a causa del Covid. Al Levadiakos il presidente mi ha chiamato per vincere il campionato, sono andato via quando eravamo ad un punto dalla prima e sono arrivato terzi. Ho lasciato per motivi personali. Quando una persona dà le dimissioni bisogna vedere sempre cosa è successo. Ma quando non conciliano gli stessi valori è meglio lasciarsi. Sono un allenatore vecchio stampo: la parola viene prima di tutto”.

